Magliaro a Calenda | Posso farle una domanda su casa sua? | gelo a La7

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 15 novembre 2023) È andato in scena nel salotto di Giovanni Floris su La7 il botta e risposta tra il leader di Azione, Carlo, e il presidente della Fondazione Almirante, Massimo. A diMartedì si discuteva di centro quando l'ex missino ha alzato il dito per chiedere, con garbo, ase poteva fargli "unasu". "Mi perdoni", ha premesso, ma mi pare che gli iscritti di Azione siano calati, non avete fatto più congressi". Dopo aver atteso in apnea "lasu", forse immaginava unasul suo bell'appartamento o in senso più ampio sulla famiglia,visibilmente sollevato ha ribattuto "Non è vero, sono 25mila". "Non avete fatto più ...