Madame Web | Sony svela il primo trailer del cinecomic con Dakota Johnson e Sydney Sweeney

Leggi su movieplayer

(Di mercoledì 15 novembre 2023) L'universo cinematografico di Spider-Man dellasi arricchisce di un nuovo capitolo in arrivo nel 2024.Pictures ha diffuso in streaming ildiWeb, film basato sul personaggio del mondo dei fumetti Marvel creato da Dennis O'Neil e John Romita Jr. Queste prime immagini ci mostrano la protagonista Cassandra Webb interpretata dache ha il potere di vedere le morti di alcune persone - un po' nello stile de La zona morta - quindi tornare di poco indietro nel tempo per impedirle. Dovrà salvare un gruppo di ragazze perseguitate da un misterioso individuo, che vuole assolutamente vederle morte perché saranno cruciali in un determinato punto del futuro. Il film è …