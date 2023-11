Madame Web | il trailer e le prime immagini del nuovo personaggio Marvel

Leggi su spettacolo.eu

(Di mercoledì 15 novembre 2023)Web, diffusi ile ledelinterpretato da Dakota Johnson e in arrivo nelle sale italiane nel 2024 Diffuse lediWeb, basato su undel mondo dei fumetticreato da Dennis O’Neil e John Romita Jr. Il film è diretto da S. J. Clarkson (Orange Is the New Black, Jessica Jones, Anatomy of a Scandal) da una sceneggiatura di Claire Parker e S. J. Clarkson e interpretato da Dakota Johnson, nel ruolo di protagonista, insieme a Sydney Sweeney, Celeste O’Connor, Isabela Merced, Tahar Rahim, Mike Epps, Emma Roberts e Adam Scott.Web sarà nelle sale italiane nel 2024 prodotto da Sony ...