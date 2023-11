Macabra scoperta sulla spiaggia di Anzio | femmina di bulldog incinta trovata morta in un sacco di plastica

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 15 novembre 2023), 15 novembre 2023 – Undicontenente unadi similè stato il macabro ritrovamento di un ignaro passantedi. “È una vicenda oscura quella che ha portato alla luce la morte di una cagnolonain provincia di Roma . dichiara LNDC Animal Protection che scende in campo per ottenere giustizia-. Rinchiusa in un freddodiabbandonato, il povero animale è stato ritrovato senza vita. Le Forze dell’ordine si sono immediatamente attivate dopo la segnalazione e, grazie al microchip, sono subito risalite al proprietario del cane, già connesso ad un allevamento ...