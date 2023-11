“Ma sta con lui?” Carlotta Mantovan | il gossip col simpatico conduttore tv | “Coppia fissa”

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Dopo anni trascorsi in Francia,, vedova delRai Fabrizio Frizzi, e la figlia Stella, dieci anni, sono tornate a vivere a Roma.è infatti una delle concorrenti della nuova edizione di Ballando con le stelle, lo show di Rai Uno condotto da Milly Carlucci, collega e grande amica del compianto Fabrizio Frizzi e il suo ritorno in televisione ha fatto emozionare il pubblico italiano. “L’anno scorso ho fatto la ‘ballerina per una notte’, mi sono molto divertita in un ambiente familiare e quindi eccomi qui, sono molto felice”, aveva detto in una intervista.ha deciso di partecipare a Ballando con le stelle per ricordare il marito Fabrizio Frizzi, scomparso nel 2018. Nel 2005, infatti, il ...