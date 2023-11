Ma questo è fuori di…” | Giucas Casella sbugiardato in diretta davanti a tutti | Ha fatto una cosa orribile

E insuo insistere sulla positività, sulla forza dell'immaginazione, sull'eredità lasciata da valori antichi ma maimoda, Ivana ha un lato quasi struggente, che può spingere alla ...

Consumi fuori casa in ripresa ma è emergenza lavoro: mancano 150mila addetti Il Sole 24 ORE

L'accordo Italia-Albania "non viola il diritto Ue, è fuori" EuNews

Vale a dire quelle tasse agevolate per le aziende e i gruppi esteri residenti fuori dagli spazi comuni europei e dal mercato unico (come anche Svizzera e Norvegia) che decidono di stabilirsi in Italia ...Questo giovedì, 16 novembre, Antonio Bonagura, autore e attore campano, già finalista del premio “Approdi d’Autore” di Ischia e personaggio televisivo noto per la sua ...