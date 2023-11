“Ma come non si vergogna…” Anita | il pubblico del Grande Fratello non ci può credere | già ne parlano tutti

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Nelle ultime settimane alc’è una nuova protagonista:Olivieri. Molto amata nella Casa, meno fuori visto che per ora il record di fan ce lo ha Beatrice Luzzi, che è appunto diventata sua ‘nemica’. Le tensioni fra le due non accennano a placarsi,si capisce da quanto accaduto nelle ultime. All’ennesimo aereo arrivato per l’attrice, quest’ultima ha lanciato una frecciatina ad, chiedendosi con ironia perché l’avessero esclusa dallo striscione. Lei ha sbottato. Ha detto di essere stufa di venire messa in mezzo e le ha chiesto di lasciarla stare. E poi, in giardino, lontana dalle orecchie di Beatrice ma non da quella degli utenti avrebbe detto che l’attrice sarebbe già stata eliminata se non fosse stato per la love story con Giuseppe: “Se non fosse per Giuseppe e la ship, ...