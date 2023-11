M O | Meloni a Erdogan | evitare allargamento conflitto | Turchia cruciale

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Roma, 15 nov. (askanews) – La presidente del Consiglio Giorgiaha avuto oggi un colloquio telefonico con il presidente turco Recep Tayyip. Al centro della conversazione, la crisi in Medio Oriente., riferisce Palazzo Chigi, “ha auspicato un rapido decremento del, che non si deve allargare al resto della regione, e ha sottolineato il ruoloche ha in questo contesto la”. Entrambi i leader “hanno riaffermato la volontà di contribuire alla sicurezza e alla stabilità in questa difficile fase della regione”.ed“hanno sottolineato l’importanza di mantenere uno stretto coordinamento sull’evolversi della crisi ed è stato espresso l’auspicio di poter presto avere una nuova occasione di ...