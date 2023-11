Lutto nel giornalismo | morta Alessandra Bianchi | ambasciatrice del calcio italiano in Francia

Leggi su thesocialpost

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Il mondo delè in. Èinfatti all’età di soli 59 anni la giornalista. Era considerata l’delin. Per quattro anni ha fatto parte dell’area comunicazione della Lega Pro. Ha lavorato inoltre per L’Equipe, l’Equipe du Dimanche su Canal +, le Parisien e Rmc. La Lega Pro ha voluto ricordarla con un messaggio pubblicato sul sito ufficiale: “Ci ha lasciato. Collega, giornalista di grande valore, persona straordinaria, ha lavorato per quattro anni nell’area comunicazione di Lega Pro. Sei sempre stata una collega disponibile all’aiuto e hai sempre messo a nostra disposizione le tue ...