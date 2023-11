Lutto a Latina per la scomparsa di Sonia | la nota imprenditrice aveva 54 anni

Leggi su dayitalianews

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Pubblicato il 15 Novembre, 2023 Un gravequello che ha colpito nelle scorse ore la città diche perde una delle sue più brillanti imprenditrici.54e faceva l’agente immobiliare; lascia tre figli. Una storica clinica complicata visto che già diecifadovuto lottare contro la leucemia, riuscendo in quel caso a vincere la battaglia; in estate, però, un nuovo malore e la scoperta di essere stata colpita da una malattia autoimmune. Era stata ricoverata al Santa Maria Goretti dinel reparto di rianimazione dove alla fine è spirata. Una carriera partita dal basso quella di, checominciato come commessa in alcuni negozi di Roma, ...