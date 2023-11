Luna | i videogiochi in streaming di Amazon arrivano in Italia | i prezzi

Leggi su giornaledellumbria

(Di mercoledì 15 novembre 2023) (Adnkronos) – Il servizio di cloud gamingè ora disponibile anche in, permettendo agli utenti di giocare insenza richiedere hardware specifico o download di lunga durata. Per accedere, è sufficiente visitare la pagina dida un browser, su qualsiasi dispositivo connesso a Internet. Questo servizio, già operativo in paesi come Stati Uniti, Regno Unito, Germania e Canada, offre una varietà di giochi per diversi gusti. I giocatori possono scegliere tra una vasta gamma di titoli, che spaziano da Fortnite a classici retrò e giochi AAA.è accessibile su diversi dispositivi, tra cui Fire TV, smart TV, tablet Fire, PC, Mac, Chromebook, iPhone, iPad, dispositivi Android e alcune smart TV di Samsung e LG. Per i clientiPrime, ci ...