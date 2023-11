Luis Sal entra nell' account Ig di Muschio Selvaggio e smentisce l' accordo con Fedez | ecco come stanno davvero le cose!

Altro che accordo trae Fedez! L'ex duo del podcast Muschio Selvaggio sembrava aver raggiunto una tregua, ma in realtà si è trattato di un fraintendimento, corretto dall'influencer. Ovviamente, per spiegare come ...

Fedez e Luis dopo la rottura a Muschio Selvaggio: Trovato accordo economico, patto di riservatezza Fanpage.it

Fedez, che botta e risposta di fuoco con Luis Sal: cosa è successo sui social Corriere dello Sport

Dopo i rumors di un accordo tra Luis Sal e Fedez, l'influencer è entrato nell'account di Muschio Selvaggio e svela come stanno le cose. Altro che accordo tra Luis Sal e Fedez! L'ex duo del podcast ...Si riaccende a colpi di social, quindi, lo scontro tra Fedez e Luis Sal dopo il botta e risposta in alcuni video di alcuni mesi fa che avevano generato anche numerosi meme tra cui quello ormai ...