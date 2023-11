L’Ue gela ancora una volta Meloni | crescita rivista al ribasso

Leggi su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Non arrivano buone notizie dalle previsioni economiche di autunno della Commissione europea. Né per l’Italia né, a onor del vero, per tutta l’Eurozona. Per quanto riguarda Roma, ladel Pil per il 2023 vienealallo 0,7%, in calo rispetto alla precedente stima dello 0,9%. Meglio andrà nel 2024, quando ci si attende unadello 0,9% (rispetto alla precedente previsione dello 0,8%). Poi nel 2025 l’economia crescerà dell’1,2%. Per quanto riguarda l’inflazione, è prevista al 6,1% nel 2023 e al 2,7% nel 2024. Le previsioni della Commissione Ue sull’Italia Oltre al dato sul Pil, la Commissione fornisce anche quello riguardante il debito pubblico, che in Italia scenderà dal 141,7% del 2022 al 139,8% del 2023. Poi salirà nuovamente al 140,6% del 2024 e al 140,9% del 2025. Il deficit pubblico è ...