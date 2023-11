Luciani è ufficialmente rossoblù

Leggi su tarantinitime

(Di mercoledì 15 novembre 2023) La società Taranto Football Club 1927 comunica di aver acquisito i diritti alle prestazioni di Alessiosino al 30/06/2024. Classe 1990,è cresciuto nelle giovanili della Lazio. La sua prima apparizione in serie C risale alla stagione 2010/11 con la maglia del Lumezzane. Nell’annata 2012/13 arriva a Salerno, con i granata disputa due campionati e vince una Coppa Italia di Serie C. Dopo l’esperienza in Campania si trasferisce a Gubbio e l’annata successiva approda a Monopoli. Chiuse queste due parentesi della sua carriera,disputa cinque stagioni con la maglia dell’Arezzo. Il neo-difensoreè reduce da due anni giocati con la Reggiana, club con il quale ha vinto l’ultimo campionato di Serie C. Ad Alessio va il nostro benvenuto nella famiglia! ...