“Luci di Natale a Fasano” | sabato inaugurazione In piazza Ciaia

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Di seguito il comunicato: È in programma18 novembre alle 19.30 inla grande cerimonia inaugurale, del progetto “di: The World of Animals”, una mostra a cielo aperto di sculture luminose a tema ‘animali’. Orsi polari, pinguini, gorilla, scimmie, giraffe, elefanti, farfalle pavoni, canguri, cammelli, leoni sono solo alcune delle specie animali raffigurate da 50 installazioni luminose giganti che animeranno il centro storico, per festeggiare il 50esimo anniversario dello Zoosafari di– il secondo più grande d’Europa – e a cui è legato indissolubilmente il nome della cittadina pugliese. Durante la serata la città vivrà un momento unico, con la danza di professionisti pugliesi di fama internazionale, il maestoso spettacolo di ...