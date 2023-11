Lotito spiazza i tifosi | decisione a sorpresa

Leggi su rompipallone

(Di mercoledì 15 novembre 2023) In casa Lazio sono giorni molto importanti. Il derby giocato con la Roma è senza dubbio la gara più importante dell’anno, vista la storica rivalità nella capitale. Il pareggio per 0-0 non ha accontentato nessuna delle due tifoserie, che vorrebbero solo la vittoria in questo tipo di sfide, ma i tecnici Josè Mourinho e Maurizio Sarri non sono sembrati così delusi, visto il pessimo inizio avuto quest’anno. I biancocelesti arrivavano al derby non di certo al top, a causa della Champions League. La vittoria con il Feyenoord permette ai ragazzi di mister Sarri di agguantare il secondo posto con 7 punti, uno in meno dell’Atletico Madrid a 8. A differenza del club capitolino, i giallorossi non hanno offerto una bella prestazione in Europa League vista la sconfitta per 2-0 con lo Slavia Praga, che ha messo in dubbio il primo posto. Lo scontro al vertice ha comunque lasciato una certezza, Lazio ...