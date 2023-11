L’Onu presenta il piano in dieci punti per “fermare la carneficina a Gaza” | dal cessate il fuoco umanitario agli accessi sicuri

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 15 novembre 2023)perla “” a. È con termini duri che le Nazioni Unite, per bocca del suo capo degli Affari Umanitari, Martin Griffiths, hannoto il loroper arrivare a una pace sostenibile nella Striscia, oggetto di bombardamenti israeliani ormai da più di un mese in seguito all’attacco di Hamas del 7 ottobre. Un progetto che segue quello più embrionale e vago dell’Unione europea, preparato dall’Alto rapnte per la Politica estera, Josep Borrell, prima del suo viaggio in Medio Oriente. “Laraggiunge ogni giorno nuovi livelli di orrore – ha detto Griffiths – Il mondo guarda scioccato come gli ospedali vengono attaccati, come muoiono neonati prematuri e come una ...