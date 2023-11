Circondata dai microfoni dei giornalisti,Thunberg , la ragazza svedese simbolo del movimento per la lotta al cambiamento climatico , si è presentata questa mattina al tribunale didopo il suo arresto dello scorso 17 ottobre , ...

Londra, Greta Thunberg a processo per reato contro l'ordine pubblico TGLA7

Greta Thunberg in tribunale a Londra dopo l'arresto ilmattino.it

Era stata arrestata lo scorso 17 ottobre nella capitale britannica durante una protesta insieme ad altre 24 persone ...L'attivista svedese per il clima Greta Thunberg è arritata in un tribunale di Londra dove comparirà per un patteggiamento presso la Corte di Westminster, in seguito al suo ...