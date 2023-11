Lodi | la Gdf sequestra auto | case e conti correnti al mago Candido

Leggi su tg24.sky

(Di mercoledì 15 novembre 2023) La Guardia di Finanza diha confiscato al 'e ai suoi familiari nove appartamenti situati nelle province di, Alessandria e Rimini, insieme a due veicoli, due orologi di lusso, gioielli in oro, quote societarie, licenze commerciali, una polizza assicurativa e fondi presenti sui. L'esecuzione della Gdf è avvenuta dopo una sentenza di patteggiamento a 4 anni e 4 mesi emessa dal Tribunale che ha ordinato l'acquisizione al patrimonio dello Stato di beni equivalenti al profitto stimato dei reati commessi dal cartomante, residente nelgiano da diversi anni, e dai suoi parenti e collaboratori, valutato in oltre 3 milioni di euro.