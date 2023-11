Locatelli salta Juventus Inter? La situazione

Leggi su juvedipendenza

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Laè in ansia per le condizioni di; il club spera di avere il centrocampista per il big match contro l’Il campionato è andato in pausa per la sosta delle nazionali con due partite decisive per l’Italia che deve ottenere il pass per il prossimo Europeo; al termine della sosta, il calendario della Serie A ci mette di fronte la super sfida traed. Tanta attesa per il derby d’Italia, una partita che può rappresentare uno snodo fondamentale all’no della stagione; i bianconeri, infatti, hanno l’occasione di dimostrare, definitivamente, la loro candidatura per lo scudetto.(Credits: Ansafoto) – Juvedipendenza Sarà una partita difficile per i ragazzi di Allegri ma il tecnico ha la rosa per andare a mettere in difficoltà ...