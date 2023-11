Locatelli lavora per il rientro in Juventus-Inter Un precedente – CdS

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Manuelnon è nemmeno arrivato a Coverciano che è subito tornato alla Continassa. Un problema per il centrocampista, che ha una speranza secondo il Corriere dello Sport. PROBLEMA – Manuelha subito un infortunio nella partita delle 18 di sabato contro il Cagliari. Il centrocampista dellaha fatto registrare una frattura leggermente scomposta della decima costola. Ha lasciato subito la Nazionale Italiana di Luciano Spalletti e nei prossimi giorni farà terapia con un obiettivo specifico: tornare in vista di. Unfa ben sperare, ossia quello di Ciro Immobile di qualche mese fa. L’attaccante della Lazio recuperò dopo circa dieci giorni dallo stesso problema. Le condizioni verranno valutate giorno per giorno. fonte: Corriere dello Sport ...