Locatelli | l’agente | «Inter? Sente ancora dolore Obiettivo scudetto»

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 15 novembre 2023)è rientrato alla Continassa dopo poche ore di ritiro con l’Italia. Ha male ad una costola, il 26 la sfida contro l’. Ne parla il suo agente Castelnovo. VERSO IL DERBY ? Stefano Castelnovo, procuratore di Manuel, ha parlato a Calciomercato.it del suo assistito. Ad oggi il centrocampista è in dubbio per la gara contro l’del 26 novembre: «, vediamo nei prossimi giorni. Ce la farà per l’? È difficile da dire, dipende ila che livelli è da qui alla partita. Il prossimo grandeper Manuel è quello di vincere il primoin bianconero».-News - Ultime notizie e calciomercato- Il ...