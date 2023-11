Lo spray fissante è l' alleato beauty perfetto per chi ricerca un make up che duri a lungo Basta saper scegliere quello giusto

Leggi su iodonna

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Con gli sbalzi di temperatura tipici dell’autunno e con l’arrivo dei primi freddi umidi, è probabile che ilup non risulti sempre. Tuttavia, il pensiero di portare con sé tutto l’occorrente per ritocchi continui può rivelarsi una vera seccatura, specialmente quando si è fuori casa tutto il giorno. È qui che arriva in aiuto lo, unversatile per dire addio a sbavature indesiderate., per unup a lunga durata guarda le foto ...