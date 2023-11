Lo scudetto è stato una gravidanza indesiderata

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 15 novembre 2023) . Senza possibilità di pillole del giorno dopo. Senza possibilità di interruzione. Per tanto, quello che èscambiato per il padre delloin realtà, con gli avvenimenti ed i “messaggi” dei mesi successivi si è rivelato essere solamente il carnefice di un Napoli cui bastava davvero poco per lanciare un’Opa sul calcio italiano e la politica del calcio, ed invece, per scelta strategica preferisce rimanere nella media borghesia pallonara, senza possibilità di scelta. Senza possibilità di equivoco. Se la scelta di Rudi Garcia doveva essere una foglia di fico, o magari l’ennesima aragosta per nascondere gli scricchiolii del declino di De Laurentiis, il ritorno in panchina di Walter Mazzarri è la pietra tombale per qualsiasi scenario di ambizione concreta. È l’ennesima dimostrazione che De Laurentiis non sceglie più nulla per paura di sbagliare, ...