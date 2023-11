LO HA FATTO! Jannik Sinner sconfigge Djokovic alle ATP Finals in un match da antologia

Leggi su oasport

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Tre ore e undici minuti di battaglia ece l’ha fatta. L’altoatesino (n.4 del ranking) ha sconfitto nel secondo incontro del Gruppo Verde delle ATP2023 il n.1 del mondo, Novak, con il punteggio di 7-5 6-7 (5) 7-6 (2). In un Pala Alpitour gremito, il pubblico si è esaltato e ha spintofin dove non era mai riuscito: batteree farlo sul piano della forza, della determinazione e della classe. Si tratta della seconda volta che il classe 2001 del Bel Paese batte chi è al vertice della classifica mondiale: a Miami a cadere era stato Carlos Alcaraz, oggi Nole. Un riscontro che proietta in vetta alla classifica del raggruppamento il tennista nostrano, che giovedì dovrà affrontare il danese Holger Rune in un’altra dura battaglia. Da sottolineare che ...