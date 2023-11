Liverpool | Luis Diaz torna in Colombia e riabbraccia il padre dopo il sequestro

(Di mercoledì 15 novembre 2023) L'attaccante delto inanche per rispondere alla convocazione della sua nazionale

...e la propria famiglia hanno riabbracciato l'uomo, per tredici giorni in mano ai rapitori. Per fortuna, la vicenda si è risolta con un lieto fine. Nella gara contro il Luton, inoltre,...

Luis Diaz, liberato in Colombia il padre del calciatore del Liverpool Sky Sport

Luis Diaz, liberato in Colombia il padre del giocatore del Liverpool la Repubblica

(LaPresse) Il calciatore del Liverpool Luis Díaz ha potuto riabbracciare suo padre per la prima volta dopo essere stato liberato dal rapimento ...Il calciatore della nazionale colombiana e del Liverpool, Luis Diaz, si è riunito oggi per la prima volta con suo padre dopo il sequestro avvenuto il 28 ottobre, i 13 giorni di prigionia in mano alla ...