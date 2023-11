LIVE Vasas Budapest-Scandicci | Champions League volley femminile in DIRETTA | le toscane cercano il colpo in trasferta

Leggi su oasport

(Di mercoledì 15 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAAmici ed amiche di OA Sport, buonasera e benvenuti/e alladi Budapes-, match valido per la seconda giornata delladi2023-2024. La fase a gironi della massima competizione continentale sta entrando nel vivo e, mai come quest’anno, punta a recitare un ruolo da protagonista.ha vinto il match inaugurale contro il Maritsa Plodvid e, al momento, occupa il primo posto nella Pool B a pari merito con l’Eczacibasi. La formazione di coach Barbolini occupa il terzo posto in Campionato con 5 successi, ma anche con 2 sconfitte importanti contro Milano e Conegliano. IlObuda ...