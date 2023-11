LIVE Vasas Budapest-Scandicci 12-16 | Champions League volley femminile in DIRETTA | Antropova e compagne provano l’allungo nel primo set

Leggi su oasport

15-18 Straordinari in difesa per Parrocchiale, poichiude lo scambio con carisma. 15-17 Attenzione, Sillah riporta le sue a -2, Barmolini chiama time-out. 14-17 Scappa invece la fast di Washington. 13-17 Fast vincente di Abdulazimova. 12-17 Muroneeeee di Washington su Fricova, gran difesa di Parrochiale in precedenza. 12-16 Aceeeeee di, ilferma il gioco. 12-15 Scappa l'attacco di Sillah. 12-14 Mani-out anche per Fricova. 11-14 Gulubay non si capisce con la sua centrale, errore diretto. 11-13 Mani-out di Villani da posto quattro. 11-12 Apertura meravigliosa di Ognjenovic, poi purtroppostringe troppo il colpo e la palla finisce fuori. 10-12 Lungo il servizio di Torok. 10-11 Non passa il servizio di ...