LIVE Vasas Budapest-Scandicci 0-2 | Champions League volley femminile in DIRETTA | finale di set estremamente equilibrato 20-22!

Leggi su oasport

(Di mercoledì 15 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22-24 Sillah annulla il primo. 21-24 Colpo profondo di Ting da posto due, ci sono 3 match-point! 21-23 Primo tempo vincente di Gymes. 20-23 Errore in attacco di Sillah. 20-22 Ekaterina Antropova! Contrattacco vincente e +2 prezioso! 20-21 Diagonale nei tre metri paurosa di Ting! 20-20 Lungo il servizio di Washington. 19-20 Errore in attacco di Fricova, che occasione per le ungheresi. 19-19 Colpo profondo di Fricova, attenzione. Zhu in campo su Herbots. 18-19 Pallonetto spinto di Fricova, si resta in equilibrio. 17-19 Fast di Washington, boccata di ossigeno. 17-18 Muro di Fricova su Antropova. 16-18 Attenzione le ungheresi tornano a -2, Barmolini chiama time-out. 15-18 Abdulazimova mura Villani. 14-18 Mani-out di Torok. 13-18 Antropova passa completamente sopra il muro. 13-17 Abdulazimova a segno anche con una ...