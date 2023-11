LIVE Vasas Budapest-Scandicci 0-1 | Champions League volley femminile in DIRETTA | le toscane conquistano il primo set in scioltezza 18-25!

Leggi su oasport

(Di mercoledì 15 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9-4 Fricova continua ad andare a segno da posto quattro. 8-4 Mani-out di Antropova da posto due. 8-3 Fast vincente di Abdulazimova, attenzione che ilsta trovando ritmo. 7-3 Mani-out di Fricova da posto quattro. 6-3tempo vincente di Washington. 6-2 Colpo piazzato in posto sei per Fricova. 5-2 Errore in battuta per le ungheresi. 5-1 Diagonale profonda di Sillah. 4-1 Antropova sblocca la situazione con un attacco vincente. 4-0 Terzo ace consecutivo per Torok, Herbots sta soffrendo in ricezione. Barmolini chiama un challenge. 3-0 Ancora un ace “sporco” di Torok. 2-0 Ace di Torok. 1-0 Si parte con un errore al servizio di. 19:32set convincete perche, sul finale, si è sciolta e ha messo in ...