LIVE – Tortona-Igokea 0-0 | Champions League 2023 2024 basket | RISULTATO in DIRETTA

Leggi su sportface

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Ilindi, sfida valida come 3^ giornata del Gruppo H delladi. Inizio da sogno per gli uomini di coach Ramondino nella competizione, con due vittorie nelle prime due uscite, guadagnandosi quindi la testa del girone. Ora, l’incontro con la formazione bosniaca, che invece ha ottenuto due sconfitte. La palla a due è fissata alle ore 20:30 di mercoledì 15 novembre, con Sportface che vi fornirà unaggiornato in tempo reale. COME VEDERE LA PARTITA IN TV PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O CLICCARE F50-0 20:25 – Buonasera, amici di ...