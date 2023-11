LIVE Stoccarda-Conegliano | Champions League volley femminile in DIRETTA | trasferta da non sottovalutare per le venete

Leggi su oasport

(Di mercoledì 15 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuonasera e benvenuti alladella sfida della seconda giornata della pool D didi pallavolo tra la MTV Allkianze la Carraro Imoco. Leaffrontano la primadella stagione andando a far visita alla formazione che nelle ultime due stagioni ha conquistato il titolo di campione di Germania e che qualche settimana fa ha vinto la Suopercoppa battendo in finale il Palmberg Schweriner. E’ unacol vento in poppa, quella che si appresta ad affrontare unache presenta non poche difficoltà. La squadra veneta ha solo vinto fino a questo momento ...