LIVE Stoccarda-Conegliano 1-2 | Champions League volley femminile in DIRETTA | le venete si aggiudicano il terzo set | 20-25

Leggi su oasport

(Di mercoledì 15 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA0-1 Errore al servizioche ha in campo Hart per Segura 20-25 Muroooooooooooooooooo Robincon-Coooooooooooook! Qualche patema nel finale masi aggiudica meritatamente anche ilset e si porta avanti 2-1 20-24 Errore al servizio Stocccarda, bel regalo questo per l’Imoco 20-23 Vincente Rivers in diagonale da zona 2 19-23 Ripartecon una diagonale potente di Haak da zona 2 19-22 Ingenuità diche subisce un pallone che balla sulla rete dopo un contrasto e cade nel campo delle18-22 Ace Strubbe 17-22 Diagonale vincente di Rivers da zona 2 16-22 Errore al servizio15-22 Aceeeeeeeeeeeeeeeeee Plummeeeeeeeeeeeeer 15-21 Diagonale vincente di ...