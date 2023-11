LIVE Stoccarda-Conegliano 0-0 | Champions League volley femminile in DIRETTA | tedesche avanti nel primo set | 13-12

Leggi su oasport

(Di mercoledì 15 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA23-18 Ancora Rivers vincente da zona 4, ingiocabile la statunitense finora 22-18 Mano out Lanier da zona 4 22-17 Perfetta la parallela di Rivers da zona 2, molto bene anche in difesa le21-17 Out la diagonale di Plummer. Adesso si fa dura perche sta faticando tanto in ricezione e, di conseguenza, in attacco 20-17 Mano out Knollema da zona 4 19-17 Out l’attacco di Knollema in parallela da zona 4 19-16 Mano out Knollema da zona 4 18-16 Il pallonetto di Haak da zona 2 18-15 La pipe di Rivers, inarrestabile per ora 17-15 La parallela di Haak da zona 2 sopra al muro 17-14 Muro di Bongaerts su Robinson-Cook 16-14 Out iltempo dietro di Fahr 15-14 Errore al servizio14-14 Murooooooooooooooooo ...