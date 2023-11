LIVE Sinner-Djokovic 7-5 6-7 | ATP Finals 2023 in DIRETTA | il serbo porta il match al set decisivo

Leggi su oasport

(Di mercoledì 15 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIEETTA15-0 ACE, che sale a quota 14. 1-0 Game. Secondo ACE consecutivo dell’altoatesino, il tredicesimo del. 40-30 ACE, il primo del terzo parziale. 30-30 Scambio ad alta intensità in cui Jannik cambia ritmo con il rovescio lungolinea provocando l’errore dell’avversario. 15-30 Doppio fallo, il secondo. 15-15 Lunga la risposta di rovescio del tennista di Belgrado. 0-15 Parte forte, che comanda lo scambio e chiude con il dritto inside in vincente. TERZO SET 7-6 (5) SECONDO SET. Non passa la risposta di rovescio in allungo dell’azzurro.che va al terzo eset. 6-5tiene ...