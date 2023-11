LIVE Sinner-Djokovic 7-5 6-7 7-6 | ATP Finals 2023 in DIRETTA | magica vittoria contro il n 1 del mondo

Leggi su oasport

(Di mercoledì 15 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIEETTALA CRONACA DELLADIQUANDO GIOCALA PROSSIMA PARTITA: PROGRAMMA, ORARIO, AVVERSARIO PRIMA IL BAGNO, POI IL COLLO: LE INTERRUZIONI DI00:28 Si chiude qui la nostradi. Grazie per aver seguito l’evento in nostra compagnia. A tutti gli amici e lettori di OA Sport una serena buonanotte. 00:26 Tre ore ed undici minuti di battaglia stellare in cui i servizi hanno spesso dominato. 15 gli ACE di, che ha servito il 60% di prime ricavandone il 79% di punti. 20 gli ACE del serbo, surclassato però dai colpi del giovane avversario nel tiebreak decisivo. 00:24 Pubblico di Torino in delirio per Jannik, ...