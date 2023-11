LIVE Sinner-Djokovic 7-5 6-7 7-6 | ATP Finals 2023 in DIRETTA | l’azzurro vince la battaglia contro il numero uno

Leggi su oasport

(Di mercoledì 15 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIEETTA00:24 Pubblico di Torino in delirio per Jannik, che ricordiamo non essere ancora certo dell’approdo in semifinale.può anche perdere in tre setil danese Rune, sperando poi nella vittoria di almeno un set diil subentrato Hurkacz. JANNIKb. NOVAK7-5 6-7 (5) 7-6 (2). Servizio, dritto e smash. Termina così un match straordinario tra una leggenda ed un autentico campione che porta il nome di Jannik. JANNIKHA VINTO! 6-2. In corridoio il dritto inside out dell’altoatesino. 6-1 CINQUE MATCH POINT! Sul nastro il dritto di. Fioccona i match ...