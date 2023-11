LIVE Sinner-Djokovic 7-5 6-7 5-4 | ATP Finals 2023 in DIRETTA | il serbo serve per rimanere nel match

Leggi su oasport

(Di mercoledì 15 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIEETTA15-0 Prima al centro vincente del tennista di Belgrado. 5-4 Game. Larga la risposta di rovescio di, che dopo il cambio di campo servirà pernel. 40-0 Servizio vincente Jannik. 30-0 BOOM! Scambio a ritmi da consolle con entrambi i giocatori che spingono a tutta sulle righe chiuso dal rovescio lungolinea sensazionale dell’azzurro. 15-0 Gran punto di, che dipinge il campo e non si scompone sui recuperi pazzeschi dell’avversario. 4-4 Game. Dritto in controbalzo giocato dal, che ritrova la parità. 40-0 Arriva la stecca on la risposta di dritto da parte di. 30-0 Scappa via la risposta di dritto di Jannik. 15-0 Servizio e dritto in ...