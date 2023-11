LIVE Medvedev-Zverev | ATP Finals 2023 in DIRETTA | tra poco in campo! Altra battaglia serale a Torino?

Leggi su oasport

LA CRONACA DI ALCARAZ-RUBLEV 21.00 CLASSIFICA GIRONE B: 1. Carlos Alcaraz 1/1 Set: 3/2 2. Daniil1/0 Set: 2/0 3. Alexander1/0 Set: 2/1 4. Rublev (Eliminato) 0/2 Set: 0/4 20.54 I 4 PRECEDENTI NEL: R16 Indian Wells (6-7, 7-6 7-5), R16 Monte Carlo (3-6, 7-5, 7-6), R16 Roma (6-2, 7-6), R16 Cincinnati (6-4, 5-7, 6-4) e in SF a Pechino (6-4, 6-3). 20.50 Nel girone B, comanda il russo dopo la vittoria su Andrey Rublev per 6-4, 6-2 di lunedì sera.ha battuto Alcaraz in 3 set combattuti (6-7, 6-3, 6-4) si è assicurato il "match point" per la semifinale. Vincendo sarebbe infatti sicuro della SF, ...