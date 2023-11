LIVE – Medvedev-Zverev 7-6 | 2-1 | Atp Finals Torino 2023 | RISULTATO in DIRETTA

Leggi su sportface

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Ile latestuale di, match valevole per il secondo incontro della fase a gironi delle ATPdi(cemento indoor). Entrambi hanno inaugurato il loro percorso nel girone rosso con una vittoria. Il russo si è aggiudicato senza troppi patemi il derby contro Andrey Rublev. Il tedesco, invece, ha sconfitto in rimonta lo spagnolo Carlos Alcaraz. A partire con i favori del pronostico secondo le quote dei bookmakers sarà, che si trova in vantaggio per 10-7 nel bilancio degli scontri diretti. Quest’anno hanno incrociato la racchetta in ben cinque occasioni, con il moscovita che ha prevalso quattro volte. L’unico successo del tedesco è arrivato in estate sul cemento outdoor del Masters 1000 di Cincinnati. In ...