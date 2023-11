LIVE- Budapest-Scandicci 18-25 12-10 | Champions League volley femminile 2023 24 DIRETTA

Leggi su sportface

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Latestualedi Vasas Obuda-Savino Del Bene, partita valevole per il girone B della Cev/2024 di. Le toscane di Massimo Barbolini, dopo la netta vittoria all’esordio contro Plovdiv davanti al proprio pubblico, vanno a caccia di un altro successo nella prima trasferta in Europa. Dall’altra parte della rete c’è la compagine ungherese, reduce dalla sconfitta contro l’Eczacibasi Istanbul e a caccia dei primi punti. Si preannuncia grande spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 19.00 di martedì 14 novembre all’Erd Arena di, in Ungheria. Sportface.it vi terrà compagnia con unatestuale ...