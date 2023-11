LIVE Bayern Monaco-Roma 2-1 | Champions League calcio femminile in DIRETTA | Viens riapre la partita

(Di mercoledì 15 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA63? Buhl prova a calciare a giro, altro intervento decisivo di Minami. 62? Di Guglielmo non riesce a dosare il pallone per Haavi, peccato perché si era creata una situazione di superiorità numerica molto interessante sulla destra. 61? Le ragazze di Spugna sono tutte nella metà campo avversaria, adesso le padrone di casa sentono che l’inerzia del match ha cambiato rotta. 59? Aigbogun atterra Damnjanovic, punizione, ma laè viva. 58? GOOOOOOOL! Break a metà campo di Giugliano, la quale imbuca il pallone per l’inserimento della canadese che, con il mancino, non sbaglia!2-1! 56?! Bell’azione manovrata dalla ...

MONACO DI BAVIERA (GERMANIA) - Tutto pronto alCampus di Monaco di Baviera per l'esordio della Roma femminile in Women's Champions League . Le giallorosse se la vedranno con ilMonaco nella prima giornata del Gruppo C della competizione. Segui la sfida in diretta ...

LIVE - Femminile, Bayern Monaco-Roma 2-1: Viens dimezza lo ... Il Romanista

LIVE Bayern Monaco-Roma, Champions League calcio femminile in DIRETTA: esordio complicato in Germania OA Sport

MONACO (Germania) - Il Var continua a creare polemiche, sia quando interviene, sia quando non interviene, sia quando non c’è. Ed è questo il caso della sfida tra Bayern Monaco e Roma, con le tedesche ...Alle ore 21 a Monaco di Baviera la Roma Femminile inizia la sua avventura in Women's Champions League. La cronaca LIVE.