LIVE Bayern Monaco-Roma 2-0 | Champions League calcio femminile in DIRETTA | giallorosse sotto di due gol all’intervallo

(Di mercoledì 15 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA45’+4 TERMINA IL PRIMO TEMPO!2-0! 45’+4 GOL! NASCHENWANG! Naschenwang calcia con il mancino, doppia deviazione della difesa giallorossa, quella decisiva è di Linari che mette fuori causa Ceasar.2-0! 45’+3 Buhl tenta il tiro dalla distanza, deviazione della difesanista ed’angolo per le padrone di casa. 45’+2 DALLMANN! Gwinn crossa dalla destra, il pallone scorre per tutta l’area di rigore e finisce dall’altra parte, dove la numero 10 prova la conclusione a giro che termina di poco a lato della porta di Ceasar. 45’+2 Quattro minuti di recupero. 45’+1 Intervento straordinario di Minami in scivolata per ...

MONACO DI BAVIERA (GERMANIA) - Tutto pronto alCampus di Monaco di Baviera per l'esordio della Roma femminile in Women's Champions League . Le giallorosse se la vedranno con ilMonaco nella prima giornata del Gruppo C della competizione. Segui la sfida in diretta ...

Alle ore 21 a Monaco di Baviera la Roma Femminile inizia la sua avventura in Women's Champions League. La cronaca LIVE.