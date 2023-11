LIVE Bayern Monaco-Roma 1-0 | Champions League calcio femminile in DIRETTA | Damnjanovic porta avanti le bavaresi

(Di mercoledì 15 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA34? Zadrazil cerca l’uno-due con, Di Guglielmo anticipa la serba e consegna il pallone a Ceasar. 33? La, nonostante la situazione di svantaggio, continua a giocare con lo stesso approccio guardingo di inizio match, ilnon riesce a trovare gli spazi giusti per andare a colpire. 32? Gwinn cerca Damjanovic con un passaggio in verticale, Linari fa buona guardia. 30?recupera la sfera con un intervento durissimo su Di Guglielmo, il terzino azzurro è a terra molto dolorante. 29? Nel frattempo Stanway si è riposizionata al centro della mediana bavarese. 27? Giugliano recupera un pallone prezioso nella trequarti avversaria e conquista un interessanted’angolo. 26? FEIERSINGER! Occasione ...

Alle ore 21 a Monaco di Baviera la Roma Femminile inizia la sua avventura in Women's Champions League. La cronaca LIVE.Tutto pronto per il calcio d'inizio della prima giornata di Champions League femminile, che vedrà le giallorosse affrontare, in Germania, la compagine bavarese ...