LIVE Bayern Monaco-Roma 0-0 | Champions League calcio femminile in DIRETTA | match bloccato in quest’avvio

(Di mercoledì 15 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19? Linari atterra Damjanovic, punizione. 18? Feiersinger cerca l’imbucata verso Viens, il pallone giocato dall’austriaca finiscemente tra le mani di Grohs. 17? Fino ad ora ilnon si è acceso del tutto, con lache tiene botta sulla pressione feroce delle avversarie. 16? Bella combinazione tra Schuller e Buhl, ma il cross di quest’ultima viene letto perfettamente da Linari che di testa allontana il pericolo. 14? VIENS! Giugliano calcia verso la porta, dopo la deviazione della difesa il pallone carambola sui piedi della canadese, che con il sinistro però spedisce la sfera sopra la traversa. 13? Naschenweng trattiene per la maglia Haavi che si era involata verso la porta, punizionee giallo per la ...

MONACO DI BAVIERA (GERMANIA) - Tutto pronto alCampus di Monaco di Baviera per l'esordio della Roma femminile in Women's Champions League . Le giallorosse se la vedranno con ilMonaco nella prima giornata del Gruppo C della competizione. Segui la sfida in diretta ...

Alle ore 21 a Monaco di Baviera la Roma Femminile inizia la sua avventura in Women's Champions League. La cronaca LIVE.Tutto pronto per il calcio d'inizio della prima giornata di Champions League femminile, che vedrà le giallorosse affrontare, in Germania, la compagine bavarese ...