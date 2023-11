LIVE Alcaraz-Rublev | ATP Finals 2023 in DIRETTA | entrano in campo i due giocatori

Leggi su oasport

(Di mercoledì 15 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI MEDVEDEV-ZVEREV DALLE 21.00 14.34 È ora la volta dell’ingresso di Carlos, numero 2 del ranking ATP. 14.34 Dopo oltre due minuti di attesa è il momento dell’ingresso di Andrey, numero 5 del mondo. 14.32 È tutto pronto per l’ingresso dei due, con le luci che sono state già spente da un minuto. Continua però l’attesa dei due tennisti. 14.29 È il primo incontro ufficiale tra. Tra i due pero c’è uno scontro diretto, poiché si sono affrontati nell’esibizione di Abu Dhabi dello scorso dicembre. In quell’occasione si impose nettamente il russo per 6-2, 6-1. 14.26 Con la sconfitta di lunedìha perso la terza partita ...