L' inverno bussa alla porta Giuliacci | Freddo e gelate | ecco dove

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Dopo un periodo caratterizzato da piogge e perturbazioni, ci attende un fine settimana caratterizzato da maggiore stabilità, pur con temperature basse. A fornire le previsioni meteo per il weekend sono gli esperti del colonnello Mario. Le ultime indicazioni fanno pensare che l'instabilità meteorologica si allontanerà dnostra penisola, lasciando il passo all'avanzata di un'ampia area di alta pressione proveniente dall'Africa, si legge sul sito Meteo. Tuttavia, nella giornata di venerdì 17 novembre "avremo maltempo causato da un'area di bassa pressione in discesa dal Nord Europa", ma non durerà a lungo. "Già all'inizio del fine settimana si sposterà verso est lasciando solo qualche pioggia sulle regioni adriatiche" con il maltempo che "verrà sostituito dall'alta pressione" che si estenderà su tutta l'Italia. ...