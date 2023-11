L’influencer dei cimiteri che vuole scardinare l’ultimo dei tabù

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Isono fatti per i vivi, certo. Ma che suscitassero tanto interesse forse non succedeva dai tempi in cui l’opera del Foscolo “I Sepolcri” era un bestseller dell’epoca tale da suggerire l’idea di creare un cimitero Monumentale a Milano. Era la fine dell’Ottocento, da allora è trascorso parecchio tempo e se è vero che un certo fascino le città dei morti lo hanno sempre emanato, ora siamo di fronte a un fenomeno decisamente particolare. Perché Giulia Depentor, appassionata disin da quando era bambina, ha cominciato a raccontare le sue scorribande in quei luoghi di storia nel podcast “Camposanto” e nel giro di poche puntate ha scoperto che sono tantissimi gli appassionati della materia. Quaranta puntate per diciotto ore di registrazione le hanno regalato il titolo di “influencer dei” e ora arriva in libreria uno ...