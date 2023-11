L’inesistente video pro Israele che spazza quello pro Ucraina a New York

Leggi su open.online

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Circola una clip uno stranopubblicitario prodi ABC News a New. Nello spot si vede un messaggio a sostegno dell’che viene “schiacciato” e sostituito da uno a sostegno di. Lo spot si conclude con il logo di ABC News con due slogan: «Watch the news» e «Stay in trend». Per chi ha fretta Risulta essere l’unica testimonianza del presunto spot. Ilè comparso per la prima volta nei canali Telegram russi. La società che gestisce le campagne pubblicitarie degli schermi ha smentito l’esistenza di tale spot. Analisi Ecco un esempio di condivisione del: “, spostati”: a Newè apparsa una pubblicità di aiuti aEnormi striscioni trasmettono un ...