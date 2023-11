L' incontro Usa-Cina e quei 700 miliardi di dollari di relazione commerciale

Leggi su panorama

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Se non puoi sconfiggere il tuo nemico, fattelo amico. Le relazioni trae Stati Uniti sono da mezzo secolo all’insegna di questo vecchio adagio. E, anche se parlare di amicizia tra Pechino e Washington è decisamente troppo, è innegabile che il rapporto tra i due partner sia sempre di una guardinga, obbligata cooperazione. Così si apre il vertice Pechino-Washington di San Francisco: lo scontro non conviene, guardando all’economia, a nessuno dei due Paesi e al mondo intero. Negli ultimi mesi i rapporti si sono fatti più tesi, l’invasione russa dell’Ucraina ha complicato le cose. E le tensioni con Taiwan sono sempre una spina nel fianco nei rapporti: gli Usa difendono l’isola, considerandola un avamposto irrinunciabile nel Pacifico, per laè una provincia ribelle che, prima o poi, tornerà alla casa madre. E poi le restrizioni incrociate nei ...